В Великобритании заявили о запугивании кандидатов

Во время парламентских выборов в Великобритании имели место случаи запугивания кандидатов. Об этом заявил избирком королевства, его цитирует РИА Новости.

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«Была активная и насыщенная кампания, но и недопустимые оскорбления и запугивание кандидатов», — говорится в заявлении.



При этом в избиркоме отметили, что в день выборов все прошло гладко. Также на участках наблюдалась рекордная явка.

По предварительным данным, оппозиционная Лейбористская партия вышла в лидеры на парламентских выборах. Второе место занимают представители Консервативной партии. Далее расположились «Либеральные демократы», Reform UK, Шотландская национальная партия и «зеленые».

Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 5 июля.