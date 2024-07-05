Экс-президента Бразилии обвинили в хищении по делу о ювелирных украшениях

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару были предъявлены обвинения в присвоении государственного имущества и участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях. Об этом сообщает новостной портал G1.

© Adriano Machado/Reuters

Федеральная полиция обвинила Жаира Болсонару и его бывших советников в том, что они могли присвоить драгоценности на миллионы долларов, полученные ими в качестве подарков во время его президентства.

Экс-президенту были предъявлены обвинения в растрате, присвоении государственного имущества, участии в преступном сообществе и отмывании денег. Жаир Болсонару отрицает свою вину.

Кроме того, обвинения были предъявлены еще 11 человекам в рамках этого дела.

В феврале этого года экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи сторонников на митинг. В Сан-Паулу на улицы вышли около 185 тысяч человек. Манифестация была созвана по инициативе бывшего главы государства, люди расположились в шести кварталах.

Следствие также заподозрило Болсонару в подготовке попытки переворота 8 января 2023 года.

Ранее Болсонару заявил, что не пытался скрыться в посольстве Венгрии после предъявленных обвинений.