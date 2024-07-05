В Британии завершилось голосование на выборах

На всеобщих выборах в парламент Британии завершилось голосование, по его итогам оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране, сообщает РИА Новости.

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Британцы избирали 650 депутатов — по одному от каждого избирательного округа - в палату общин. Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел. Её лидер станет премьер-министром и возглавит правительство.

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После закрытия участков будут опубликованы первые результаты exit poll, начнется подсчет голосов. Объявление предварительных результатов ожидается к утру 5 июля.

Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. По прогнозам, тори ожидает сокрушительное поражение. Они могут получить только около 9,4% в парламенте, что станет для них худшим результатом с 1900 года. В то же время лейбористам пророчат одну из крупнейших побед в современной парламентской истории с 470 мандатами.

После оглашения окончательных результатов, лидер победившей партии должен направиться на аудиенцию к королю Карлу III, который назначит его главой правительства и поручит ему сформировать кабмин.

Парламент нового созыва начнет работу 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства, открыв новую парламентскую сессию, что означает формальное начало парламентского года.