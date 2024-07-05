СМИ: Ближайшие двое суток станут решающими для карьеры Байдена

Следующие 48 часов будут решающими для политической карьеры президента США Джо Байдена после его провала на теледебатах. Об этом сообщила телекомпания CNN.

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Отмечается, что Байден должен дать 5 июля интервью телеканалу ABC, которое будет для президента даже сложнее, чем прошедшие дебаты. CNN подчеркивает, что каждое публичное выступление американского лидера сейчас будет оцениваться на предмет любых промахов или признаков уязвимости.

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Как указывается, после провала Байден "отчаянно борется" за спасение своей политической карьеры. Однако волна критиков, в том числе среди демократов и спонсоров партии, только усиливается, все большее число людей выражает сомнение в том, что президент сможет победить бывшего главу государства Дональда Трампа. По данным телеканала, после провала Байдена образ "бестолкового, слабого и борющегося изо всех сил" президента запечатлелся в умах 50 млн зрителей дебатов.