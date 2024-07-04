Киев заявил о желании получить «необратимое» предложение членства в НАТО

Киев рассчитывает получить «необратимое» предложение о возможности членства в Североатлантическом альянсе во время саммита НАТО в Вашингтоне, заявила в интервью Politico глава украинской миссии при блоке Наталья Галибаренко.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Союзники Украины пообещали предоставить ей на мероприятии «институциональный мост» к членству в НАТО. Его смысл заключается в том, чтобы подготовить страну к полноценному функционированию в составе альянса.

«Мы хотели бы, чтобы [союзники] закрепили необратимый путь Украины к членству в НАТО. Мы не просим о чем-то экстраординарном», — подчеркнула Галибаренко.



По ее словам, Киев осознает все аспекты этого решения, поэтому не стремится к немедленному вступлению в блок и продолжает заключать двусторонние соглашения о безопасности.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что «абсолютным минимумом» для членства республики в НАТО является победа в противостоянии.