Трамп высмеял Байдена после дебатов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в оправдания действующего главы Белого дома Джо Байдена о неудачном выступлении на дебатах. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Он подавился, как собака костью, во время дебатов, но попробовал притвориться, что дело в "международной поездке", после которой он отдыхал всего 12 дней, а потом обвинил "простуду"», — заявил политик.



По мнению Трампа, из этого следует, что Байден не способен занимать пост главы Соединенных Штатов.

Ранее агентство Politico сообщило о том, что выступление Байдена поставило его в худшее положение на выборах за весь 2024 год. Авторы материла добавили, что сейчас больше избирателей, «чем когда-либо, говорят, что у них сложилось неблагоприятное мнение об американском лидере».

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался».