«Так страной не управляют»: The Economist высмеял Байдена одним фото

Американское издание The Economist разместило на обложке изображение ходунков, предназначенных для пожилых людей, и подпись: «Так страной не управляют». Таким образом редакция выразила отношение к действующему президенту США Джо Байдену.

The Economist впервые заявил в 2022 году, что мистеру Байдену не следует добиваться переизбрания, потому что он слишком стар. <...> Американцы заслуживают лучшего, — добавила редакция.



Журналисты также отметили, что дебаты с республиканцем Дональдом Трампом стали оглушительным провалом Байдена. Как пишет издание, «было мучительно наблюдать за одурманенным стариком», который пытается вспомнить слова и отдельные факты.

Байден признал, что «облажался» во время дебатов с Трампом

Кроме того, добавили в The Economist, неспособность главы государства давать аргументированные ответы «слабому оппоненту» приводила в «уныние». В редакции резюмировали, что за плечами Байдена богатая политическая жизнь и выход из президентской гонки сейчас стал бы хорошим шансом для него сохранить репутацию.

Ранее Джо Байден заявил, что «облажался» на дебатах со своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом. Глава Белого дома признал, что допустил ошибку. Глава Белого дома уточнил, что накануне у него была «плохая ночь».

Агентство Bloomberg в свою очередь назвало вице-президента США Камалу Харрис наиболее логичной альтернативой Джо Байдену на выборах. Хотя сама чиновница пока не демонстрирует стремления заменить начальника, демократы и их спонсоры понимают, что выдвижение кандидатом именно Харрис решит много бюрократических вопросов, а заодно сохранит за ней средства из кампании Байдена.