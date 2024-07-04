Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, убеждает Владимира Зеленского не вести переговоры с Россией. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что, в случае возвращения в Овальный кабинет, полностью прекратит поддержку Украины. На фоне этого, а также в связи с тяжелым положением на фронтах, Запад требует от Зеленского начать переговоры с Россией.

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Ермак, отметили журналисты, настаивает на том, чтобы Киев не вел переговоры с Россией. По его мнению, любое перемирие или остановка военных действий станет приговором для Зеленского, он войдет в историю как предатель.

Напомним, что по словам западных экспертов, глава офиса президента сосредоточил в своих руках всю власть на Украине. Он ведет переговоры с лидерами стран-союзников, посещает ключевые мероприятия, нашел подход к военным и националистам.