Байден признал, что «облажался» во время дебатов с Трампом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что «облажался» на дебатах с основным соперником — кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в беседе с радиоведущим из Милуоки Эрлом Инграмом американский лидер впервые открыто признал свое поражение.

«Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку», — честно сказал Байден.



Напомним, что дебаты основных претендентов на кресло в Овальном кабинете прошли 28 июня в Атланте. По мнению экспертов, Трамп вел себя напористо, дерзко и уверенно.

Путин высказался о дебатах Трампа и Байдена

Байден выглядел слабо на его фоне, запинался, делал паузы, с большим трудом покинул зал, где проходило событие — его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы. После дебатов глава государства объяснил свой провал усталостью, перелетами, простудой и рядом других факторов.

На этом фоне в Демпартии возникли дискуссии о том, что следует заменить кандидата. Вместе с тем, полагают политологи, демократы не решатся на этот шаг.