Япония выплатит миллионы пострадавшим от принудительной стерилизации

Верховный суд Японии обязал правительство выплатить компенсации людям, которые пострадали от принудительной стерилизации по ныне отмененному закону об евгенике. The Guardian сообщает, что в суд обратились 39 истцов, утверждая, что данная практика нарушала их конституционные права.

Закон об «евгенической защите», принятый в 1948 году и отмененный в 1996 году, позволял врачам принудительно стерилизовать людей с различными заболеваниями, генетическими и психическими расстройствами без их согласия. В период с 1950-х по 1970-е годы тысячи людей подверглись этой процедуре. Власти признали, что около 16,5 тыс. человек были насильно стерилизованы, а еще 8,5 тыс. дали согласие под давлением.

Одним из пострадавших был мужчина, которого уговорили сделать вазэктомию в возрасте 14 лет, когда он находился в учреждении для детей с проблемами поведения. Он рассказал, что провел мучительные 66 лет из-за этой операции.

Правительство Японии принесло официальные извинения только в 2019 году и ввело закон, предусматривающий единовременную выплату в размере 3,2 млн иен (около 1,1 млн рублей) для каждой жертвы стерилизации. Однако пострадавшие посчитали эту сумму недостаточной и обратились в суд. Теперь истцы получат компенсацию от 11 до 16 млн иен, а также правительство выплатит 2,2 млн иен вдовцу одной из жертв.