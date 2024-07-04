В ЕС отреагировали на возможный визит Орбана в Москву

Председательство Венгрии в Совете Европейского союза (ЕС) не дает права премьер-министру страны Виктору Орбану вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным от имени всего сообщества. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

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«Венгерское председательство в Евросовете не имеет мандата на контакты с Россией от лица стран-участниц Евросоюза», — сообщил политик.



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Он также добавил, что переговоры по конфликту на Украине «не могут проходить без участия Киева».