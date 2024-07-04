$88.12+0.1794.98+0.40
Почта

В ЕС раскритиковали возможный визит Орбана в Москву

Председательство Венгрии в Совете Европейского союза (ЕС) не дает права премьер-министру страны Виктору Орбану вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным от имени всего сообщества. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

В ЕС отреагировали на возможный визит Орбана в Москву
© Lenta.ru
«Венгерское председательство в Евросовете не имеет мандата на контакты с Россией от лица стран-участниц Евросоюза», — сообщил политик.

Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира»

Он также добавил, что переговоры по конфликту на Украине «не могут проходить без участия Киева».

В мире
Виктор Орбан
Шарль Мишель
Владимир Путин
Европейский совет
Совет Европы
ЕС