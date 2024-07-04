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Власти ЕС отреагировали на возможный визит Орбана в Москву

Уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель написал в социальной сети X, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Европейского союза.

Власти ЕС отреагировали на возможный визит Орбана в Москву
© Газета.Ru
«Поочередное председательство в Евросоюзе не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС», — написал он.

Также Мишель подчеркнул, что «никакие дискуссии об Украине не могут состояться без Украины».

В настоящее время Венгрия председательствует в Совете ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, также в СМИ появились сообщения, что он в ближайшее время посетит Москву.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев отвергает предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и начать новое наступление.

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