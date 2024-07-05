В ЕС возмущены из-за возможного визита Орбана в Москву

В Евросоюзе возмущены потенциальным визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

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Об этом пишет газета Financial Times.

«Во время этого председательства (Венгрии в Совете ЕС — прим. ред.) всегда будет возникать вопрос: говорит ли Орбан от своего имени или от имени ЕС», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата, отмечая, что в ЕС «ЕС возмущены поездкой Орбана к Путину».



Как пишет газета, после визита в Москву Орбан отправится в Азербайджан для обсуждения ситуации с Нагорным Карабахом.

До этого уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявлял, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Европейского союза.

Также Мишель подчеркнул, что «никакие дискуссии об Украине не могут состояться без Украины».

В настоящее время Венгрия председательствует в Совете ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, также в СМИ появились сообщения, что он в ближайшее время посетит Москву.

Киев отверг предложение Виктора Орбана о прекращении огня

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев отвергает предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и начать новое наступление.