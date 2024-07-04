Вучич оценил уровень сотрудничества с Венгрией в военной сфере

Президент Сербии Александр Вучич 4 июля назвал исключительным уровень сотрудничества с Венгрией в военной сфере. Такое заявление он сделал, подводя итоги учений сербской армии «Пламенный удар-2024», участие в которых приняли венгерские военнослужащие.

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«Я хотел бы поблагодарить наших венгерских друзей, которые сегодня здесь с нами. Наше сотрудничество с Венгрией укрепляется. Они присутствуют на всех наших учениях, как и мы присутствуем на их маневрах. Наше сотрудничество исключительное. Сегодня вы могли впервые видеть БТР (80А. — Прим. ред.), которые мы получили из Венгрии. Я верю, что сотрудничество между нашими армиями будет и далее углубляться на двустороннем уровне, без вхождения в какие-либо военные альянсы», — заявил сербский лидер в ходе посещение военного полигона Пасулянске-Ливаде.



Отдельное внимание Вучич уделил использованию беспилотников, применению которых были посвящены учения. Он поделился планами по производству сербскими оборонными предприятиями первой тысячи сербских дронов-камикадзе «Комарац» до сентября этого года. Кроме того, президент рассказал о задействовании в маневрах сербских беспилотников «Врабац» и «Осица».

Также Вучич сделал акцент на «невероятной точности» российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет», стоящих на вооружении сербской армии с конца 2021 года.