Белорусские пограничники задержали нарушителей с деталями для БПЛА

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что у границы с Литвой была задержана группа нарушителей. Во время обыска у задержанных были найдены комплектующие для БПЛА, а также GPS-трекеры и гидрокостюмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение белорусского ведомства в социальных сетях.

Отмечается, что детали для БПЛА были обнаружены в ходе обыска в нежилых постройках. Всего пограничники обнаружили девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи, пять винтов для БПЛА и зарядная станция для него, два прибора ночного видения, две радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль. По факту происшествия были организованы оперативно-розыскные мероприятия.

«Накануне Дня Независимости лидские пограничники задержали нарушителей. <...> Военнослужащие Лидского погранотряда 2 июля в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Тайфун" внутренних войск в Вороновском районе задержали группу лиц», — сказано в сообщении ведомства.



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