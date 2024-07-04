Актер студии «Квартал 95» Руслан Ханумак, близкий друг Владимира Зеленского, покинул Украину и отправился в США, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным газеты, артист в 2019 году был одним из главных деятелей предвыборной кампании Зеленского и публичным лицом кандидата.

Журналисты заметили, что Ханумак, как военнообязанный, не имел права покидать страну. Вместе с тем, предположительно при помощи Зеленского, ему удалось беспрепятственно это сделать.

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«Пусть в глазах многих я буду предателем, но мой сын растет с отцом», — рассказал шоумен после приезда в США, где уже живет его сын.



По мнению экспертов, уход в отставку ряда высокопоставленных чиновников, постоянные перестановки в правительстве Украины связаны с тем, что многие соратники украинского лидера желают покинуть республику до того, как страна потерпит поражение.

В частности, Украину после отставки могут покинуть премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, министр кабмина страны Олег Немчинов.