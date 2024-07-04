Эрдоган предупредил об угрозе распространения украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Астане предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине на глобальном уровне. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Китаем, конфликт на Ближнем Востоке, глобальные и региональные события.

Президент Турции отметил, что шаги, предпринятые для улучшения отношений Турции с Китаем во всех областях, будут продолжены. Он добавил, что это принесёт пользу обеим странам.

Эрдоган назвал условие для прекращения украинского конфликта

«Опасность распространения конфликта между Украиной и Россией на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной, международное сообщество должно принять эффективные меры против этого», — подчеркнул Эрдоган.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что понимает опасения тех, кто опасается расширения географии конфликта. Он уточнил, что не собирается отправлять французские войска на Украину.