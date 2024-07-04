Большинство опрошенных канадцев недовольны правлением Трюдо

Деятельность премьер-министра и лидера Либеральной партии Канады Джастина Трюдо вызывает недовольство у 63% канадцев. Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Leger.

Наибольшее недовольство (91%) политикой Трюдо высказали канадцы, голосующие обычно за оппозиционную Консервативную партию, а среди либералов негативно относятся к премьер-министру лишь 20% респондентов.

Кроме того, 63% опрошенных полагают, что Трюдо, даже несмотря на низкие рейтинги, не уйдет в отставку. В отставку премьер-министра этим летом верят лишь 9% участников опроса, 11% полагают, что Трюдо может покинуть свой пост в сентябре, а 7% опрошенных надеются на такое развитие событий к Рождеству (отмечается в Канаде 25 декабря).

Как правило, канадцы больше всего недовольны экономическими проблемами страны: ростом цен на товары и услуги, топливо и недвижимость.