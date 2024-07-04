В США объяснили желание Зеленского завершить конфликт с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский напуган из-за больших людских потерь в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на фоне усиления российского наступления. Об этом Стивену Гарднеру заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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«Впервые с тех пор, как он вступил в должность и как начался этот конфликт, он признал, что у них много безвозвратных потерь. [А российское наступление] еще одна из причин, почему вы видели Зеленского таким», — заявил бывший сотрудник ЦРУ, добавив, что Зеленский очевидно «напуган».



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Ранее бывший советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что за период специальной военной операции (СВО) потери ВСУ составили 600 тысяч солдат. Он также отметил, что потери России составляют около 50 тысяч человек.