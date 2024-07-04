Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине, передает БелТА.

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«Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу по урегулированию украинского кризиса», — заявил Лукашенко на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС.



По его словам, инициатива Китайской Народной Республики (КНР) очень созвучна с инициативой, предложенной Бразилией.

Ранее Лукашенко заявил, что причиной конфликта на Украине является философия Запада, в рамках которой он смотрит на мир как на собственность.