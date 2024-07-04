Эрдоган назвал условие для прекращения украинского конфликта

Эрдоган: конфликт на Украине можно остановить при наличии прочной мирной основы
Конфликт на Украине можно остановить при наличии «прочной мирной основы». Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию турецкого лидера.
Главы двух государств обсудили на встрече двусторонние отношения между Анкарой и Минском, последствия украинского конфликта, а также региональные и глобальные вопросы.
«Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающуюся войну между Украиной и Россией, и что он верит, что... (конфликт — «Газета.Ru») можно остановить, если будет создана прочная мирная основа», — сказано в сообщении.
Президент Словакии рассказал о помощи Украине, несмотря на имидж в СМИ
По словам Эрдогана, Турция будет и дальше прилагать усилия для установления мира и что в этом отношении будут продолжены «искренние контакты» с Россией и Украиной.
4 июля президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики США и их союзников, а Россия всегда была за мирное урегулирование ситуации.
По его словам, предложенный Москвой план по разрешению конфликта на Украине позволит прекратить боевые действия и перейти к переговорам, если украинские власти и Запад будут готовы к диалогу.