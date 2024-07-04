В США может начаться гражданская война, рассказал политолог Александр Перенджиев. По его мнению, на ситуацию в стране оказывают негативное влияние такие факторы как нелегальная миграция, безработица, наличие на руках большого количества оружия, пишет «Московский комсомолец».

Накануне 45-й президент США Дональд Трамп в ходе дебатов с действующим главой государства Джо Байденом заявил, что держава утратила международной престиж, уподобилась стране третьего мира, а миграционная политика является «преступлением против человечества».

«Риски, безусловно, есть. Присутствует ряд факторов, которые могут спровоцировать гражданскую войну», — пояснил Перенджиев.



По его оценке, ключевым фактором является нелегальная миграция. Она разъедает общество и ведет к росту преступности.

Кроме того, на ситуацию в стране влияет нехватка рабочих мест, чрезмерное количество бездомных, снижение качества медицины и образования. Положение также осложняет наличие большого количества оружия у граждан.

На фоне всех этих проблем, заметил политолог, в стране растет уровень недоверия между гражданами и федеральными властями, а также между различными уровнями властей.

Ранее о том, что США находятся на грани развала, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его мнению, страна стоит на на пороге самоуничтожения из-за многих лет неправильной внутренней политики.