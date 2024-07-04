В Японии отказалась от дискет в госучреждениях

Японские власти заявили об отмене всех правил с требованием направлять документы в правительственные органы на дискетах. Об этом пишет Reuters.

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«Мы выиграли войну с дискетами», - заявил министр цифровизации страны Таро Коно.



Кампания по отмене дискет, которые широко использовались в японских госучреждениях, была начата еще в 2021 году. И только в этом году Цифровое агентство смогло добиться отмены всех 1034 постановлений, регулирующих их использование, за исключением одного экологического ограничения, связанного с утилизацией транспортных средств.

Ранее, впервые с 1984 года, в Японии изменился дизайн банкноты номиналом 10 тыс. иен. Теперь на ней вместо просветителя Юкити Фукудзава будет изображен «отец японского капитализма» Эйити Сибусава. По данным Банка Японии, новые денежные знаки получили дополнительную защиту в виде голограмм и других отличительных особенностей, что сделает их подделку практически невозможной.