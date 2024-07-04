Пока вы не уснули: обращение Медведева к американцам и награждение Вована и Лексуса
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Медведев обратился к американцам
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал американцев возродить величие России. Об этом говорится в его сообщении в Telegram, опубликованном 4 июля — в день независимости США.
Он призвал США оценивать события на Украине как «гражданскую войну одного народа», результатом которой должно стать «возрождение Великой России».
Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле
Российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) вручили госнаграды в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.
Само награждение Вована и Лексуса в Кремле прошло в среду, 3 июля. В пресс-службе Прилепина опубликовали фотографию, на которой показаны награжденные пранкеры.
В офисе Зеленского высказались об интервью с Такером Карлсоном
В графике Владимира Зеленского нет интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пресс-секретарь политика Сергей Никифоров.
Карлсон считается одним из наиболее влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. В начале февраля он посетил Россию и взял интервью у президента Владимира Путина. А накануне анонсировал интервью с Владимиром Зеленским. Карлсон отметил, что хочет донести до жителей США объективную информацию о конфликте.
Экс-кандидат в депутаты Госдумы устроила драку в Москве
Экс-кандидат в депутаты Госдумы Эльвира Вихарева* (Минюстом признана иноагентом в России) подралась с посетительницей фитнес-клуба на Житной улице в центре Москвы. Об этом стало известно MK.RU.
По данным издания, 33-летняя жительница столицы пришла в спортивное заведение восстанавливать форму после родов, которые были чуть больше года назад. После тренировки она приняла душ и намазывала тело и волосы средствами для ухода. Тогда же в раздевалку зашла 34-летняя Вихарева и стала возмущаться запахом парфюмерии.
Обвиняемый в шпионаже француз сделал неожиданное признание
Гражданин Франции Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) заявил, что любит Россию. Соответствующее признание он сделал во время заседания Мосгорсуда, передает РИА Новости.
Француз обратил внимание на то, что его супруга является россиянкой, все его друзья живут в Москве. Винатье* также отметил, что его жизнь связана с Россией. Он заявил, что никогда не использовал свою деятельность против данной страны. Однако Мосгорсуд оставил гражданина в СИЗО.
Назвавшего россиянина русской свиньей бойца MMA пожизненно отстранили
Федерация бокса России вынесла наказание бойцу смешанного стиля (ММА) Джавиду Рзаеву за оскорбительные высказывания. Об этом сообщается на странице организации во «ВКонтакте».
Спортсмена отстранили от участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой организации. Ранее федерация также подала на Рзаева заявление в прокуратуру.
В Кремле наградили Захара Прилепина
Писатель Захар Прилепин получил орден Мужества в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.
Данным орденом награждают за проявление мужества и отваги при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.
Голикова предупредила о демографической проблеме
Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года, важно учитывать этот вызов при выработке новых подходов нацпроекта "Семья". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года", - сказала Голикова на пленарной сессии Дня национальных приоритетов "Семья", которая проходит на площадке выставки "Россия".
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене из-за секретных документов
Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, Сергей Буйновский, сообщил, что подал заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела о госизмене против неустановленных лиц из-за обнародованных секретных документов.
Поводом для этого стало уголовное дело, которое завели в отношении Попова на Украине. По словам Буйновского, в открытом доступе оказались секретные документы.
Названы самые подорожавшие за год продукты
С мая 2023-го по май 2024 года в России сильнее прочих продуктов питания подорожала свекла — с 38,94 до 66,59 рубля, или на 71 процент. Об этом пишет Forbes на основе данных Росстата.
Десяток куриных яиц вырос в цене на 48,5 процента, а килограмм чеснока — на 41 процент. Кроме того, в топ-10 самых подорожавших продуктов вошли: баранина (+33,2 процента), виноград и бананы (+32,4 процента), оливковое масло (+27,9 процента), томаты (+26,5 процента), яблоки (+25,9 процента). На 22,6 процента подрожали полуфабрикаты из птицы.