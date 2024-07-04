Пока вы не уснули: обращение Медведева к американцам и награждение Вована и Лексуса

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Медведев обратился к американцам

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал американцев возродить величие России. Об этом говорится в его сообщении в Telegram, опубликованном 4 июля — в день независимости США.

Он призвал США оценивать события на Украине как «гражданскую войну одного народа», результатом которой должно стать «возрождение Великой России».

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Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле

Российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) вручили госнаграды в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

Само награждение Вована и Лексуса в Кремле прошло в среду, 3 июля. В пресс-службе Прилепина опубликовали фотографию, на которой показаны награжденные пранкеры.

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В офисе Зеленского высказались об интервью с Такером Карлсоном

В графике Владимира Зеленского нет интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пресс-секретарь политика Сергей Никифоров.

Карлсон считается одним из наиболее влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. В начале февраля он посетил Россию и взял интервью у президента Владимира Путина. А накануне анонсировал интервью с Владимиром Зеленским. Карлсон отметил, что хочет донести до жителей США объективную информацию о конфликте.

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Экс-кандидат в депутаты Госдумы устроила драку в Москве

© Бабушкинский район / YouTube

Экс-кандидат в депутаты Госдумы Эльвира Вихарева* (Минюстом признана иноагентом в России) подралась с посетительницей фитнес-клуба на Житной улице в центре Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, 33-летняя жительница столицы пришла в спортивное заведение восстанавливать форму после родов, которые были чуть больше года назад. После тренировки она приняла душ и намазывала тело и волосы средствами для ухода. Тогда же в раздевалку зашла 34-летняя Вихарева и стала возмущаться запахом парфюмерии.

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Обвиняемый в шпионаже француз сделал неожиданное признание

Гражданин Франции Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) заявил, что любит Россию. Соответствующее признание он сделал во время заседания Мосгорсуда, передает РИА Новости.

Француз обратил внимание на то, что его супруга является россиянкой, все его друзья живут в Москве. Винатье* также отметил, что его жизнь связана с Россией. Он заявил, что никогда не использовал свою деятельность против данной страны. Однако Мосгорсуд оставил гражданина в СИЗО.

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Назвавшего россиянина русской свиньей бойца MMA пожизненно отстранили

© Джавид Рзаев/VK

Федерация бокса России вынесла наказание бойцу смешанного стиля (ММА) Джавиду Рзаеву за оскорбительные высказывания. Об этом сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

Спортсмена отстранили от участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой организации. Ранее федерация также подала на Рзаева заявление в прокуратуру.

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В Кремле наградили Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин получил орден Мужества в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Данным орденом награждают за проявление мужества и отваги при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

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Голикова предупредила о демографической проблеме

Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года, важно учитывать этот вызов при выработке новых подходов нацпроекта "Семья". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года", - сказала Голикова на пленарной сессии Дня национальных приоритетов "Семья", которая проходит на площадке выставки "Россия".



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Защита генерала Попова подала заявление о госизмене из-за секретных документов

Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, Сергей Буйновский, сообщил, что подал заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела о госизмене против неустановленных лиц из-за обнародованных секретных документов.

Поводом для этого стало уголовное дело, которое завели в отношении Попова на Украине. По словам Буйновского, в открытом доступе оказались секретные документы.

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Названы самые подорожавшие за год продукты

С мая 2023-го по май 2024 года в России сильнее прочих продуктов питания подорожала свекла — с 38,94 до 66,59 рубля, или на 71 процент. Об этом пишет Forbes на основе данных Росстата.

Десяток куриных яиц вырос в цене на 48,5 процента, а килограмм чеснока — на 41 процент. Кроме того, в топ-10 самых подорожавших продуктов вошли: баранина (+33,2 процента), виноград и бананы (+32,4 процента), оливковое масло (+27,9 процента), томаты (+26,5 процента), яблоки (+25,9 процента). На 22,6 процента подрожали полуфабрикаты из птицы.

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