Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава проделывает большую работу в вопросе помощи Украине, несмотря на имидж страны в СМИ из-за сдержанности правительства Роберта Фицо. Его слова приводит Pravda.

Пеллегрини подчеркнул, что его страна помогает Украине, о чем свидетельствует увеличение производства боеприпасов, а также экспорт электроэнергии на территорию республики.

«С начала войны мы уже экспортировали на Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии и собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины», – сказал Пеллегрини.



Он также подчеркнул, что Словакия не признает вхождение новых территорий в состав Российской Федерации.

До этого госсекретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что передача его страной истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной. По его словам, экспертного анализа, которым экс-глава Минобороны Словакии Ярослав Надь оправдывал передачу истребителей, «однозначно не существует».