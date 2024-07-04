Киевские чиновники вывозили родственников из страны с помощью детей-сирот

Киевская прокуратура начала расследование в отношении чиновников, родственники которых выезжали за рубеж под предлогом сопровождения детей-сирот. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

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Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в 2022 году родственники нескольких киевских чиновников незаконно выехали за границу под предлогом сопровождения детей-сирот в Германию. Речь идет о чиновниках, работавших в киевской Службе по делам детей и семьи и Центре социально-психологической реабилитации детей №1.

Как утверждает Лубинец, эти чиновники организовали выезд за границу нескольких лиц, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, которые должны сопровождать детей за границу.

Прокуроры проверят информацию о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за пределами страны, больше не возвращался на Украину. Досудебное расследование проводится по статье о «незаконной переправке через границу лиц призывного возраста по предварительному сговору группой лиц».

Лубинец рассказывал, что на территории лагеря в Вуппертале, где находятся дети, нет украинских сопровождающих. Кроме того, по документам с территории Украины вывезли 68 детей-сирот, а в лагерь привезли только 55.