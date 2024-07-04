Президент Узбекистана выступил за дальнейшее расширение партнерства ШОС

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев предложил ежегодно проводить выставку Экспо Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), когда принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов организации. Об этом говорится на сайте правительства Узбекистана.

«Мы должны усилить сплоченность «семьи ШОС», максимально использовать открывающиеся возможности, последовательно воплощая в жизнь принцип совместного развития», — заявил он.



Президент Узбекистана отметил, что в рамках реализации колоссального потенциала развития стран ШОС необходимо сформировать новую модель экономического партнерства, а также выработать долгосрочную повестку устойчивого развития.

Еще в ходе выступления Мирзиеев предложил создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС.

Кроме того, узбекский лидер предложил разработать План цифровизации логистических процедур, в том числе организации электронного обмена данными о товарах, перемещаемых через границы стран ШОС.

До этого сообщалось, что в ШОС считают, что взаимодействие в рамках структуры станет почвой для новой архитектуры безопасности на территории Евразии.