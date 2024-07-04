Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в список террористов и экстремистов) призвал украинского лидера Владимира Зеленского договориться с Россией о долгосрочном мире. В интервью российской журналистке Юлии Латыниной* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) он рассказал, по какому пути нужно пойти Киеву, чтобы предотвратить новые возможные конфликты.

Арестович считает, что в настоящее время надо создать реальную систему коллективной безопасности в Европе с учетом реальных интересов России. По его словам, эти дискуссии шли бы долго, но это стало бы залогом мира на континенте.

Он подчеркнул, что Россия — это огромная страна, у которой 150 миллионов населения и у которой есть выраженные интересы, связанные с географией, ареалом проживания, наличием единого сообщества.

Арестович* оценил стратегию Путина в конфликте на Украине

Ранее Зеленский заявил, что лидерам мировых держав под силу заставить Россию завершить конфликт в 2024 году. Для этого, считает украинский лидер, США и Китаю необходимо отбросить разногласия.

Политик также отметил, что в настоящий момент Украина «не проигрывает». По его словам, сейчас ВСУ лучше позиционированы с точки зрения живой силы, чем это было еще весной. Зеленский уточнил, что самой «большой трагедией» для украинской армии стала доставка оборудования, которая занимает много времени.