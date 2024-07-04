Лукашенко назвал виновника конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что конфликт на Украине вызван философией стран Запада, в рамках которой они смотрят на мир как на свою собственность. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, Запад не видит в многомиллионном населении Земли людей, лишь средство для достижения личного благополучия. Он отметил, что в этом и кроется основная причина многочисленных вызовов в области международной безопасности.

«В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт на Украине, который продолжается до сих пор. Знаем, по какой причине» , — сказал белорусский лидер.



Лукашенко добавил, что мир сегодня находится в глубочайшем кризисе, происходят серьезные системные изменения в мировой политике, в их основе — рождение мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества.

Президент подчеркнул, что Запад, колонизируя и эксплуатируя остальные страны, пиратскими способами на протяжении столетий создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства.

Также Лукашенко заявил, что страны «глобального большинства» должны взять на себя инициативу по созданию «подлинной и неделимой глобальной безопасности», потому что Запад не способен сделать это.

По мнению политика, в западных странах нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно, поэтому это должно лечь на плечи стран «глобального большинства».