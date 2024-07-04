«Делает то, что ему говорят»: Зеленский заступился за «своего» Ермака

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выполняет указания, а атака на него является атакой на главу государства. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

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Ранее в западных СМИ появились статьи о том, что окружение Зеленского встревожено ростом влияния Ермака, который сосредотачивает в своих руках все больше власти. При этом во время визита в Вашингтон, который состоялся в преддверии саммита НАТО, Ермак заявил, что Украина не готова идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией.

Зеленский, отвечая на вопрос, насколько обоснованными являются опасения, что Ермак резко усилил свое влияние, подчеркнул, что тот «выполняет задания» и делает то, что ему говорят.

Он также высказал мнение, что «атака» на руководителя офиса президента Украины является атакой на самого Владимира Зеленского и «это политика тех, кто недоволен мной».

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек в ночь на 21 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Владимира Зеленского в «установлении диктатуры» на Украине. По его словам, Зеленский узурпировал власть задолго до истечения президентских полномочий, в том числе и тем, что «самовольным указом» возложил в 2019 году на руководителя офиса президента Ермака подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето.