Бербок снова выступила с резким заявлением в адрес России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия будет оставаться самой большой угрозой для безопасности и свободы Европы в ближайшем будущем, также призвав увеличить поддержку Украины со стороны НАТО. Ее слова с выступления в бундестаге приводит Tagesschau.

"Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем", - сказала Бербок, призвав Запад "принять меры для защиты свободы и демократии".



Глава МИД ФРГ считает, Берлин и его союзники "не выбирали и не хотели" конфликта. Бербок также заметила, что Германия несет особую роль в поддержании мира и безопасности в Европе, отметив, что стране удалось "восстановить утраченное доверие из-за своей политики в отношении России".

Немецкий политик раскритиковала Бербок после заявления о Путине

До этого Бербок обвинила Владимира Путина в том, что он не желает вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине.

"Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору", — заявила Бербок.



Кроме этого, по ее словам, ядерные учения со стороны России якобы свидетельствуют о нежелании достичь мира.