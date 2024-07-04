Бербок снова выступила с резким заявлением в адрес России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия будет оставаться самой большой угрозой для безопасности и свободы Европы в ближайшем будущем, также призвав увеличить поддержку Украины со стороны НАТО. Ее слова с выступления в бундестаге приводит Tagesschau.
"Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем", - сказала Бербок, призвав Запад "принять меры для защиты свободы и демократии".
Глава МИД ФРГ считает, Берлин и его союзники "не выбирали и не хотели" конфликта. Бербок также заметила, что Германия несет особую роль в поддержании мира и безопасности в Европе, отметив, что стране удалось "восстановить утраченное доверие из-за своей политики в отношении России".
Немецкий политик раскритиковала Бербок после заявления о Путине
До этого Бербок обвинила Владимира Путина в том, что он не желает вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине.
"Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору", — заявила Бербок.
Кроме этого, по ее словам, ядерные учения со стороны России якобы свидетельствуют о нежелании достичь мира.