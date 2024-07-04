В Совфеде объяснили, почему Зеленский так сильно боится Такера Карлсона
Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку боится разоблачения, сообщил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
«Именно по этой причине Зеленский избегает интервью — из-за осведомленности Карлсона. Он же выдает себя чуть ли не за защитника мировой цивилизации. А Карлсон понимает, что как раз Зеленский разрушитель мировой цивилизации», - заявил он в беседе с NEWS.ru.
По словам Цекова, Карлсон хорошо осведомлен о ситуации на Украине, поэтому Зеленскому будет сложно убедить его в правоте своей позиции.
При каком условии Зеленский даст интервью Карлсону
Ранее известный российский журналист Андрей Кондрашов в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал, что возможное интервью Карлсона с Зеленским не повлияет на перспективы мирного урегулирования конфликта, поскольку «путь к миру только в успехах России на фронте».