В Кремле назвали дату визита премьера Индии в Россию

Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоится 8-9 июля. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

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По данным пресс-службы, в ходе визита планируется проведение переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.

«На переговорах будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», - говорится в сообщении.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предстоящий визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию «очень важным», отметив, что он находится в финальной стадии подготовки, пишет РИА Новости.

Этот зарубежный визит станет первым для Моди после переизбрания на третий срок. Выборы в Индии начались 19 апреля и завершились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин. По данным Избиркома Индии, альянс Моди преодолел отметку в 273 места, получив таким образом большинство.