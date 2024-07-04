Интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Такеру Карлсону состоится только в том случае, если будет получено разрешение от Вашингтона. Такое мнение NEWS.ru высказал политолог Сергей Марков.

Считающийся одним из наиболее влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа Такер Карлсон накануне анонсировал интервью с Владимиром Зеленским. Карлсон отметил, что хочет донести до жителей США объективную информацию о конфликте. Однако сегодня пресс-секретарь политика Сергей Никифоров опроверг достижение договоренности об интервью, посоветовав журналисту «внимательнее проверить свои источники в ФСБ».

В офисе Зеленского высказались об интервью с Такером Карлсоном

По мнению политолога Сергея Маркова, интервью Зеленского Карлсону будет полностью зависеть от позиции Вашингтона и состоится в том случае, если предстоящие выборы выиграет кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

«Предстоящие выборы — сейчас серьезная проблема в США. Если Трамп все-таки выиграет выборы, тогда разговор Зеленского и Карлсона может состояться. Но пока из-за негативного отношения Вашингтона, Украина отказалась от интервью», - уверен он.



Напомним, что в начале февраля он Такер Карлсон посетил Россию и взял интервью у президента Владимира Путина. Он отмечал, что хотел бы дать высказаться и Владимиру Зеленскому, однако тот отказался с ним говорить.