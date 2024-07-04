Обзор иноСМИ: иранский след «Слова пацана» и новое предложение Киева

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Самый хаотичный саммит НАТО»

Газета Financial Times рассказала о «самом хаотичном саммите» НАТО - по версии издания, им стала встреча членов альянса в июле 2018 года, когда США возглавлял Дональд Трамп. Как рассказали FT два десятка источников, тогда Трамп поставил союзникам условие: к 1 января 2019 года они должны взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону. Он пригрозил, что в противном случае США покинут альянс.

Ультиматум Трампа стал самым большим поворотным моментом в истории альянса, гарантировавшего европейскую безопасность с 1949 года. Хаотичная 48-часовая встреча завершилась тем, что Трамп пригрозил оставить Европу без «карт-бланша на защиту». С тех пор члены НАТО увеличили расходы на оборону до беспрецедентного уровня. В этом году они потратят 430 миллиардов долларов - на 55 процентов больше, чем до вмешательства Трампа. В ходе того саммита Трамп открыто отчитал союзников по НАТО, заявив, что они задолжали США «огромные суммы». Под прицелом Трампа оказалась Германия: она тратила на оборону менее двух процентов ВВП, хотя была самой могущественной страной Европы. В ответ лидеры ЕС решили «отдать Трампу должное» и решили задобрить его лестью, рассказали источники FT.

В США опубликовали рецензию на «Слово пацана»: при чем тут Иран?

В американской газете The New York Times вышла статья, посвященная российскому сериалу «Слово пацана». Вышедший прошлой осенью сериал обошел по популярности в России «Игру в кальмара», отметило издание. Эксперт по российской поп-культуре Дэвид Макфадьен заявил NYT, что это история о молодых людях, которые живут в обществе, «где больше нет объединяющего принципа и осталось только насилие». Автор NYT заявил, что телевидение РФ все еще сильно отстает от американского, выпускающего истории вроде «Клана Сопрано», но «Слово пацана» - это «попытка сделать что-то подобное».

Автор назвал проблемой сериала отсутствие иронии: по его словам, лента лишь предлагает «один мордобой за другим на фоне советского китча». «КП» обратила внимание, что сначала в статье NYT говорились о финансировании «Слова пацана» Ираном. Как отмечает «КП», аббревиатуру ИРИ (Институт развития интернета) американцы расшифровали как Исламская республика Иран. NYT назвала одной из целей сериала «повышение осведомленности о положительных изменениях в жизни людей в России». Материальное положение многих россиян действительно значительно улучшилось по сравнению с позднесоветской эпохой, но «жестокий, нигилистический образ мышления, который запечатлен в сериале, похоже, вообще никуда не исчез», считает автор NYT.

Украина предложит России переговоры через посредников

В недавнем интервью Владимир Зеленский рассказал о новом формате договоренностей с Россией, который рассматривает Украина: по его словам, речь может идти о документе, напоминающем зерновую сделку. В рамках того соглашения Россия и Украина вели переговоры через ООН и Турцию. По словам Зеленского, аналогичная схема может использоваться для решения территориальных и энергетических вопросов.

Как пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания, эта идея - не спонтанная. Об успешных переговорах по зерновой сделке в конце июня начали напоминать в МИД Украины. Украинские СМИ отметили, что формат, напоминающий зерновую сделку, далек от «формулы Зеленского», требующей «принуждения» России. Новый формат предполагает переговоры двух равноправных сторон с помощью посредников. Третьи страны в этом формате рассматриваются не как сторонники Украины. По версии украинских СМИ, жителей страны готовят к тому, что сохранение столицы, большинства территорий и выход к морю - это не поражение.

«Без запретных тем»: что обсудят Путин и Моди

В преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву Кремль объявил, что на переговорах не будет «запретных тем», пишет The Times of India. По словам официальных лиц, Владимир Путин и Моди обсудят региональную и глобальную безопасность, торговлю и другие темы.

Визит станет первой поездкой Моди в Россию почти за пять лет. Как отмечает The Times of India, в Кремле напомнили, что Россия и Индия вместе участвуют в интеграционных процессах, поэтому региональные дела и глобальная безопасность для обеих стран всегда находятся на первом месте. Кроме того, в центре внимания всегда остается двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

Responsible Statecraft: эстонке Каллас не дали возглавить НАТО

На прошлой неделе лидеры ЕС договорились, что премьер Эстонии Кая Каллас сменит испанца Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии. Это решение стало лишь утешительным призом за то, что Каллас подавила свои амбиции стать генсеком НАТО, пишет Responsible Statecraft.

Как отмечает издание, западные лидеры считают, что Каллас безопаснее держать подальше от НАТО: хотя Россию официально называют главной угрозой безопасности блока, Каллас пошла гораздо дальше большинства лидеров в своей воинственной риторике. При этом в подходе Каллас есть лицемерие: пока она призывала к изоляции России, ее муж продолжал извлекать выгоду из своих деловых связей в РФ. Это, наряду с политическими ошибками, сделало ее непопулярной фигурой в родной Эстонии, отмечает Responsible Statecraft. Главный дипломат ЕС, должность которого она займет, не имеет реальной власти.