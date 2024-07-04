Глава "Моссада" отправился в Катар на переговоры по Газе

Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах по вопросу о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, Барнеа встретится с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

4 июля палестинское движение ХАМАС проинформировало о проведении главой своего политбюро Исмаилом Ханией консультаций с Египтом, Катаром и Турцией о вариантах урегулирования ситуации в Газе. Египет и Катар являются посредниками на переговорах с Израилем.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. В этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.