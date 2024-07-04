Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению полномочий посла страны в Лондоне. Об этом сообщает украинское издание «Главком», ссылаясь на окружение генерала в отставке. Газета.Ru

Посол Украины в стране отсутствовал с 21 июля прошлого года, когда Лондон покинул посол Вадим Пристайко. Вечерняя Москва

Владимир Зеленский подписал указ об отставке Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля. На тот момент украинские СМИ и аналитики называли генерала главным конкурентом Зеленского на выборах главы государства, если бы они были объявлены. В начале марта стало известно, что президент согласовал назначение экс-главкома послом в Великобритании. После этого Залужный пропал из информационного поля. В украинских СМИ предполагали, что генерал усиленно готовится к работе в Дипломатической академии и учит английский. ТАСС