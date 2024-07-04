Лукашенко вынес приговор Западу

Запад оказался неспособным выстроить глобальную систему безопасности, поэтому эту задачу должны взять на себя страны глобального большинства. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Lenta.ru

«Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно», - заявил он. ТАСС

Белоруссия постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере, добавил он. Газета.Ru