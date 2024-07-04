В Генеральной Ассамблее ООН считают план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине основой для переговорного процесса для стабилизации ситуации в стране. Об этом агентству Associated Press (AP) заявил председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис. Газета.Ru

Чиновник пообещал поддержать инициативы Зеленского, которые якобы могут поспособствовать мирному урегулированию на Украине. «Я думаю, что там [в плане Зеленского] есть много важных элементов, которые могут стать основой для диалога, когда это время будет подходящим. Посмотрим, куда это нас приведет», - сказал он. ТАСС

До этого газета Washington Times писала, что продолжающееся падение доверия в мире к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приближает мирные переговоры России и Украины. Lenta.ru