Кто захватил крупнейший участок Палестины

Захватом палестинских земель занимаются израильские сионисты, заявил эксперт по безопасности и Ближнему Востоку кандидат политических наук Саймон Ципис. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что одним из их лидеров выступает министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. При этом, по словам эксперта, они признают, что государство Палестина вот-вот будет провозглашено.

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Один из лидеров израильских сионистов-радикалов и сионистов-экстремистов Бецалель Смотрич сказал, что нужно захватить как можно больше палестинских земель до провозглашения палестинского государства. С одной стороны, они признают, что государство Палестина будет вот-вот провозглашено. Этот вопрос будет вынесен на голосовании Совбеза ООН, — пояснил Ципис.

Как отметил политолог, радикальные сионисты рассчитывают, что границы палестинского государства будут созданы и зафиксированы на момент провозглашения. Но, по его словам, это не соответствует действительности. Ципис подчеркнул, что переговоры будут вестись палестинской стороной с ООН и Израилем.

Если не напрямую с Израилем, то через посредников о том, в каких границах они видят свое государство, а не то, как это видят сионисты. Придется идти на компромисс и соглашение, — заключил политолог.

Израиль ранее признал своими государственными землями участок площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан. Эта территория стала рекордной по размеру из присвоенных Тель-Авивом за последние 30 лет.