Главное о парламентских выборах в Великобритании: кто победит и что изменится

Сегодня в Великобритании проходят выборы в парламент, в рамках которых должны быть распределены 650 мандатов Палаты общин. Опросы предрекают поражение консерваторов. Как проходит голосование, кто в итоге может занять кресло премьер-министра и изменится ли внешняя политика Лондона, разбирался «Рамблер».

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Избирательные участки на первых за почти пять лет всеобщих выборах открылись в Великобритании в 7:00 по местному времени (9:00 мск) и проработают до 22:00 (полночь по Москве). Голосование проводится в 650 избирательных округах в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, сообщает Sky News.

«В Великобритании насчитывается около 40 000 избирательных участков, а право голоса имеют 46 миллионов человек. Это первые всеобщие выборы, на которых потребуется предъявить удостоверение личности избирателя после введения новых правил в 2023 году», - отмечает издание.



В рамках голосования в Великобритании будут распределены 650 мандатов Палаты общин парламента. Набравшая наибольшее количество мест партия получит право формировать правительство, а ее лидер станет следующим премьер-министром. При этом для получения большинства в Палате общин «без опоры на поддержку более мелких партий» необходимо набрать 326 мест.

Выборы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства. Избранным становится человек, набравший большее число голосов избирателей. Ограничений, касающихся минимальной явки или отрыва от другого кандидата, нет, напоминают «Известия».

Опросы предрекают поражение консерваторам

Традиционно борьба за большинство в парламенте и возможность сформировать правительство ведется между Лейбористской партией и Консервативной партией (тори). При этом опросы показывают, что находящиеся у власти 14 лет тори могут проиграть эти выборы, получив только 61 место в парламенте (около 9,4%), что станет для них худшим результатом с 1900 года, пишет РИА Новости.

При этом лейбористам пророчат одну из крупнейших побед в современной парламентской истории с 470 мандатами. Наиболее вероятный следующий премьер - лидер лейбористов Кир Стармер. Его рейтинг выше, чем у нынешнего премьер-министра Риши Сунака, но значительная часть граждан и его оценивает отрицательно: 34% благосклонно относятся к лидеру оппозиции, 41% - нет.

По подсчетам YouGov, опубликованным за неделю до голосования, Лейбористская партия во главе с Киром Стармером может получить 37% голосов избирателей, Консервативная партия во главе с премьер-министром Риши Сунаком - 20%. Третье место прочат правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа, которая может набрать 17% голосов, сообщает РБК.

Источник издания в британском парламенте отметил, что то, что Стармер станет премьер-министром, фактически предрешено.

«Единственный реальный вопрос в том, сколько мест лейбористы займут в парламенте», - заявил он.



Итоги голосования будут подведены 5 июля. Риши Сунак, если его партия проиграет, уйдет в отставку, объявив об этом королю Карлу III, после чего к монарху обратится Кир Стармер за разрешением сформировать новое правительство.

Изменится ли внешняя политика Великобритании?

Нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как и его предшественники, активно выступает в поддержку Украины. Эксперты считают, что и с возможным приходом к власти лейбористов, кардинально позиция Лондона во внешней политике не изменится.

По мнению руководителя Центра британских исследований РАН Елены Ананьевой, лейбористы уже четко обозначили свою позицию. Еще в 2023 году Кир Стармер отмечал, что «если на выборах произойдет смена правительства, позиция по Украине останется той же».

«Лейбористы четко заявили свою позицию по России, поэтому, к сожалению, с их стороны будет жесткое противостояние, - пояснила она «Известиям».



Никаких возможных изменений в отношении России не видит и эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров, так как «по украинскому вопросу лейбористы от консерваторов не отличаются», пишет РБК.

«Может, будет меньше медийности — меньше разговоров о том, что «мы с Украиной до конца». Но в целом в стране есть консенсус о том, что Киеву надо помогать», - считает он.



Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин предрек поражение правящей консервативной партии Великобритании на предстоящих выборах в парламент, посоветовав властям стран Запада искать причину «в себе».