В Латвии выступили против идеи писать «Россия» с маленькой буквы

Латвийские лингвисты единогласно выступили против идеи писать слово «Россия» с маленькой буквы. Об этом пишет Delfi.

© Lenta.ru

Как сообщается, в феврале 2024 года экспертная комиссия по латышскому языку Центра государственного языка Латвии единогласно проголосовала против написания названия России со строчной буквы. Некое частное лицо предложило допустить написание названия России и фамилий должностных лиц государства с маленькой буквы.

«Написание допустимо в неофициальной индивидуальной переписке, но неприемлемо в официальном общении и документах», — подчеркнули эксперты.



Издание при этом отмечает, что подобный вариант написания используется в документообороте Вооруженных сил Латвии.

Ранее спикер латвийской армии Сандра Брале назвала решение писать «Россия» с маленькой буквы сознательным актом поддержки Украины. Она добавила, что практика будет продолжена и в будущем.