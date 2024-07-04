В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО

Поддержка Украины станет одной из главных тем для обсуждения на предстоящем саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения.

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«Поддержка Украины будет одним из ключевых пунктов переговоров», — сказал он.



Члены альянса также обсудят обязательства относительно уровня военных расходов, добавил Косиняк-Камыш.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что хотел бы получить на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне «что-то похожее» на приглашение в НАТО. По его словам, приняв такое решение, страны альянса продемонстрировали бы, что «не боятся» президента России Владимира Путина. При этом Зеленский усомнился в том, что это произойдет.