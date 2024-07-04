Армения заявила о готовности поднять уровень отношений с США

Армения готова поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства. Об этом говорится в послании премьер-министра страны Никола Пашиняна президенту США Джо Байдену по случаю празднования в США Дня независимости.

«Приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», — отметил Пашинян в послании.



По словам премьера Армении, Ереван придает важность роли США в урегулировании ситуации в регионе.

До этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил, что Запад своим приглашением Азербайджана и Армении на саммит НАТО хочет оторвать их от сотрудничества с Россией.

Отвечая на соответствующий вопрос, дипломат заявил, что это еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.