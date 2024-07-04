Дональд Трамп нелицеприятно высказался о Байдене

Экс-президент США Дональд Трамп по итогам дебатов назвал «старой кучей дерьма» действующего главу государства Джо Байдена. Видео с его высказываниями было распространено в соцсети X, пишет Ura.ru.

27 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, являющимися основными претендентами на пост главы государства. 67 процентов зрителей CNN отдали победу на них Дональду Трампу. Действующего президента Джо Байдена поддержали лишь 33 процента.

В соцсетях появилось видео, на котором Трамп обсуждает итоги недавних дебатов с Байденом, находясь в специальном автомобиле для гольфа.

«Взгляните на эту старую кучу дерьма. Байден плох. Я вывел его из гонки», - заявил он.



При этом Трамп прокомментировал возможную замену Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис.

«Думаю, что она будет лучше. Но она совсем плоха. Она такая жалкая. Она чертовски плоха», - заявил бывший американский лидер, усомнившись также в способности Харрис на равных общаться с главами России и Китая.



В Белом доме ранее объяснили провал Байдена на дебатах усталостью и простудой. По данным СМИ, некоторые члены Демократической партии начали всерьез обсуждать замену Байдена другим кандидатом.