Ведущего на американском телеканале уволили за традиционную ориентацию

Бывший ведущий CBS Джефф Вон подал к телеканалу иск о дискриминации на пять миллионов долларов, заявив, что его уволили, так как он - белый гетеросексуальный мужчина. Об этом сообщает Variety.

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Интересы Вона представляет America First Legal, консервативная юридическая группа, выступившая против программ разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав их «дискриминацией белых». Вон работал на CBS восемь лет и был уволен в сентябре 2023 года. В своем иске он утверждает, что ему так и не сообщили причину увольнения, но она «была очевидна».

«Его уволили, потому что он зрелый, белый, гетеросексуальный мужчина», - подчеркивается в иске.



В иске упоминается заявленная CBS цель - довести представительство чернокожих, коренных американцев и цветных людей на телевидении до 50 процентов в 2022–2023 годах. Также там отмечается, что директор CBS News Венди Макмахон получила высокую оценку властей за найм и продвижение по службе женщин и цветных людей.

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Вон утверждает, что перед увольнением его исключили из освещения годовщины 11 сентября. Он также заявил, что его убрали из рекламы новостного выпуска в пользу его небелых коллег и коллег-женщин.

По его словам, в 2023 году CBS проводила прослушивание кандидатов на его должность, приглашая их в студию, пока Вон был на работе. Все кандидаты, приглашенные на собеседования, якобы были молодыми людьми из числа расовых меньшинств.

Место Вона в итоге занял афроамериканец Чонси Гловер. В иске утверждается, что у Гловера был «минимальный» опыт. В действительности Гловер работал в новостях на телевидении с момента окончания колледжа в 2007 году, отмечает Variety.

Похожий иск о дискриминации был подан против CBS в 2012 году. Тогда телеведущий Кайл Хантер заявил, что телеканал отказался нанять его в качестве ведущего прогноза погоды, сделав выбор в пользу «молодых привлекательных женщин». Апелляционный суд Калифорнии встал на сторону CBS, постановив, что Хантер не представил достаточных доказательств того, что он стал жертвой дискриминации.