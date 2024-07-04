Белоруссия стала членом ШОС

Белоруссия официально стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Необходимые документы лидеры стран – участниц подписали на саммите в Астане. Об этом пишет «Белта».

Таким образом, Белоруссия стала десятым полноправным членом организации. Аналогичным статусом обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Белоруссия с 2010 года принимала участие в работе ШОС в статусе партнера по диалогу, с 2015 года - в статусе наблюдателя. А с 2022 года по решению Совета глав государств была начата процедура вступления в организацию. В рамках этого процесса Белоруссия присоединилась к более чем 40 договорам, напоминает издание.

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В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал участие в Шанхайской организации сотрудничества «стратегической перспективой», отметив ее «огромный потенциал».

«Мы шаг за шагом продвигались к полноправному членству. Многие белорусские предложения, высказанные на площадке организации за эти годы, уже получили поддержку (…) ШОС для Беларуси не просто международная организация. Это стратегическая перспектива. Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры», - заметил он.



При этом генсек ШОС Чжан Мин подчеркнул, что вопрос о том, кто станет следующим членом организации после Белоруссии, не стоит на повестке дня, пишет РИА Новости.

24-й по счету расширенный саммит лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества официально открылся сегодня в Астане. На заседании планируется подвести итоги работы в 2023-2024 годах, будут затронуты актуальные вопросы международной и региональной повесток. Ожидается, что по итогам саммита будет подписано 24 документа, центральным из которых станет декларация Совета глав государств ШОС.