Байден сообщил о результатах медосмотра после провальных дебатов с Трампом

Вечером 3 июля президент США Джо Байден сообщил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что он прошел медицинское обследование после неудачных дебатов и чувствует себя хорошо. Об этом рассказало Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

Встреча, продлившаяся час, была связана с растущими опасениями по поводу здоровья и политической жизнеспособности Байдена. В ходе разговора один из губернаторов спросил Байдена о его физическом состоянии. Президент упомянул, что несколько дней назад прошел обследование и по-прежнему находится в добром здравии. По словам двух источников Politico, говоря об этом, Байден постучал по дереву «для пущего эффекта».

Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уклонилась от прямого ответа на вопросы журналистов о том, проходил ли Байден обследование после дебатов. Жан-Пьер тогда ответила, что Байден проходит ежегодные медосмотры, о которых Белый дом публикует отчеты.

Встреча с губернаторами стала отчасти способом покаяния, отчасти мозговым штурмом и отчасти митингом в поддержку, отмечает Politico. Она знаменует собой последнюю попытку Байдена продолжить свое участие в президентской гонке.

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Байден взял на себя ответственность за провал на дебатах, заявив губернаторам, что не послушал сотрудников, которые говорили ему замедлить свой график, и простудился. По словам одного из источников Politico, губернаторы призвали Байдена сосредоточиться на экономических вопросах в его предвыборной кампании, а не на внешней политике.

Ранее 67 процентов зрителей CNN отдали победу на дебатах экс-главе США Дональду Трампу. Действующего президента Байдена поддержали лишь 33 процента зрителей. СМИ писали, что некоторые члены Демократической партии начали всерьез обсуждать замену Байдена другим кандидатом