Пока вы спали: взрывы в Киеве и поддержка Байдена демократами

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Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС по всей видимости смогут договориться по поводу прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

В источнике рассказали, что стороны находятся на грани заключения рамочного соглашения. А последний ответ ХАМАС возможно поможет начать им начать детальные переговоры по соглашению.

Приватизация принесла в бюджет РФ 11 млрд рублей с начала 2024 года

Подсчитан размер поступлений от приватизации в федеральный бюджет России за первую половину 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Известия».

По данным издания, на конец первого летнего месяца 2024 года доходы от приватизации корпоративных активов и имущества госказны выросли до 11,1 млрд рублей. Это в 10 раз выше суммы, которая прогнозировалась по данному типу налоговых доходов.

В Киеве произошли взрывы

В Киеве были слышны звуки взрывов. О этом сообщает ТАСС.

При этом в городе объявляли воздушную тревогу и администрация города уведомляла о работе ПВО в Киевской области в это время.

Предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Чуть позже воздушную тревогу отменили.

Губернаторы-демократы заявили о поддержке Байдена

Губернаторы нескольких штатов объявили о поддержке президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Ими стали губернаторы от Демократической партии Тим Уолз, Кэти Хокул и Уэс Мур. Они рассказали в интервью СМИ, что Байден прикрыл их во время пандемии COVID-19 во время всего того, что происходило, а они собираются поддержать его.

Губернаторы пообещали поддержку выдвигающемуся на второй президентский срок Байдену на президентских выборах в ноябре.

США планируют разместить в Японии 48 истребителей F-35A

Соединенные штаты собираются разместить на территории Японии

48 истребителей пятого поколения F-35A. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси рассказал, что США планируют сделать это на базе ВВС Японии Мисава в ближайшие несколько лет.

48 истребителей F-35A и 36 истребителей F-16 должны будут заменить более старые модели F-16 и F-15 на базе.

Предполагается, что это позволит повысить потенциал ВС США и японского-американского альянса.