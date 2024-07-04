Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что российского лидера Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира». На эту тему он высказался в интервью агентству Bloomberg.

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Глава государства также отметил, что не ждет участия Путина в возможных переговорах «в ближайшее время». Он также порассуждал о «справедливом конце» украинского конфликта, высказав мнение, что для этого необходимы совместные усилия США и Китая.

По словам Зеленского, лидеры двух стран могли бы стать посредниками, если «оставят в стороне разногласия». Он добавил, что китайская сторона могла бы надавить на Москву для прекращения военных действий на Украине.